Confirmada la lista oficial argentina para la Copa Davis

Diego Schwartzman, Federico Coria, Guido Pella, Horacio Zeballos y Máximo González fueron convocados hoy oficialmente por el capitán del seleccionado argentino de tenis, Gastón Gaudio, para la serie de Copa Davis frente a Bielorrusia.



El equipo argentino recibirá a los bielorrusos el 18 y 19 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo, por los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial I.

Con respecto de la última serie de la Davis disputada por Argentina, frente a Colombia en marzo de 2020, se producirán los regresos de Schwartzman y Pella, líderes del equipo desde 2018. Para Coria, quien viene de realizar su debut olímpico, será también su primera convocatoria al equipo nacional para la competencia por equipos más importante del tenis. González y Zeballos, en tanto, son una pareja de dobles consolidada en la Selección.



Schwartzman, número 14 del ranking mundial, y Pella (85), las principales raquetas del equipo, no juegan la Davis desde las finales de 2019 en Madrid cuando Argentina cayó en cuartos de final frente a España.



Este martes, último día para informar las nominaciones a la Federación Internacional de Tenis, también se dio a conocer el equipo elegido por Aliaksandr Vasileuski, el capitán visitante, con un plantel juvenil: Martin Borisiouk (21 años, 1325 singles y 891 dobles), Alexander Zgirovsky (20 años, 1138 en singles y 1241 en dobles), Erik Arutiunian (16 años, 36 en el ranking ITF Junior) y Daniil Ostapenkov (18 años, 60 ITF Junior).



Andrei Vasilevski está por ser papá en estos días y pidió ser exceptuado, en tanto que Egor Gerasimov dio positivo en coronavirus el US Open y se encuentra aislado en un hotel en Nueva York. Ilya Ivashka (53 del mundo), que ganó recientemente su primer título ATP en el Winston Salem Open, tampoco vendrá a Buenos Aires.



Argentina regresará al Lawn Tennis, cuya cancha central se llama Guillermo Vilas, luego de 16 años, desde la serie que jugó ante la República Checa en marzo de 2005, cuando se impuso por un holgado 5 a 0 por la ronda inicial del Grupo Mundial.



Si la Selección le gana a Bielorrusia obtendrá una plaza para competir en 2022 en los "Qualifiers" con los países que terminen entre las posiciones 5 a 18 en las Finales de este año y los otros ganadores del Grupo Mundial I de esta temporada. En caso de perder, en 2022 el equipo nacional competirá para tratar de no descender al Grupo Mundial II.



Argentina se consagró campeona de la Copa Davis una vez en su historia, en 2016 en Zagreb (3-2 a Croacia en la final), con el equipo que tenía como capitán a Daniel Orsanic y tuvo en esa definición al tandilense Juan Martín Del Potro, la figura estelar, más Leonardo Mayer, el bahiense Pella y Federico Delbonis, el héroe de la serie con su victoria en el quinto punto sobre el gigante croata Ivo Karlovic.