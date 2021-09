La contundente frase del Dibu Martínez antes de su regreso a Inglaterra

Emiliano Martínez dejó la concentración de la Selección Argentina tras el regreso desde Brasil para volver a Europa y cumplir con el acuerdo con el Aston Villa. Antes de ingresar al aeropuerto de Ezeiza, el arquero relató cómo se vivió la insólita suspensión del partido de ayer en San Pablo y contó que hubo gente que quería dejar en cuarentena por dos semanas a los cuatro jugadores que militan en la Premier League de Inglaterra.

"Todos sabemos lo que pasó. Nos preparamos tres días en Brasil para jugar el partido y que lo cancelen a los cinco minutos es una sensación amarga. Teníamos todo para ganarlo y por cosas políticas, que no sé qué pasó, se canceló y nos tuvimos que volver", comenzó Martínez desde Ezeiza esta mañana. Y sobre el problema con los cuatro jugadores que vinieron de Inglaterra, explicó: "Había rumores sobre los de la Premier, que no podían jugar el partido, pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y no hacíamos tanto quilombo para cancelar el partido. Era simple. Nos hubiesen avisado antes".

Desde lo deportivo, Dibu lamentó el momento en que llegó este bochorno: "Es una lástima porque íbamos a ganar. Estábamos con confianza, el equipo estaba bien". En tanto, sobre cómo vivieron esos minutos de incertidumbre los jugadores, el arquero de la Selección relató: "No entendíamos nada. Nos quedamos media hora a ver si salíamos a jugar o entrar en calor de vuelta, y después de los 30 ó 40 minutos nos dijeron que nos teníamos que ir".

La chance de quedarse en Brasil

"Existía la posibilidad de que nos dejaran a los cuatro chicos de Inglaterra por 14 días ahí, pero Chiqui (Tapia) nos ayudó, nos bancó en todas y dijo 'nos vamos todos' y nos fuimos todos. Agradecerle a él y a los chicos que nos bancaron siempre", contó Dibu. Y agregó: "El Aston Villa no entendía las regulaciones de Brasil y por qué pasó. No es algo que el mundo esperaba ver. Era algo para disfrutar y no para hacer un papelón".

En tanto, sobre la decisión de los jugadores de la Selección Argentina que militan en la Premier League, contó: "Los cuatro decidimos venir por el amor a la camiseta, por más que todos los de la Premier no querían venir, decidimos venir igual. Después de ganar la Copa América todo el equipo quiere estar con el grupo, no solo darle una victoria a la Selección. Es algo hermoso que tenemos y asumimos las consecuencias".