Fórmula 1: la desafiante advertencia de Lando Norris a Checo Pérez

Lando Norris terminó contrariado el Gran Premio de Países Bajos. El piloto británico protagonizó un intenso duelo con Sergio Pérez, que estuvo a punto de finalizar con ambos pilotos fuera de carrera. El de McLaren perdió el mano a mano con el mexicano y mostró su disconformismo con un mensaje amenazante de cara al futuro.

"Creo que cualquier piloto, no importa quién sea, no importa si sólo estamos compitiendo contra Max o Lewis o quien sea en la pista, tienes que tratarlos a todos por igual, y no voy a hacerle la vida fácil (a Sergio Pérez) porque quiero esos puntos tanto como él”, expresó en una entrevista para Sky Sports de Gran Bretaña.

La acción se dio en la vuelta 70. Checo venía con neumáticos blandos y Norris tenía duros. Era la lucha por el noveno puesto entre los pilotos que ocupan el tercer y quinto del campeonato. Pérez se tiró por fuera y cuando trató de mantenerse en esa línea, el británico movió el volante a la izquierda y provocó un contacto que estuvo a punto de todo terminara mal.

Al respecto, Norris explicó: "Se ha echado un poco para atrás en la primera curva y no he querido darle mucho espacio, le he dado el suficiente, pero no todo el espacio del mundo. Aun así está bien pasar, ninguno de nosotros chocó y creo que él siguió adelantando a otro, así que sí, nada qué decir".

Por su parte, el piloto mexicano destacó que el choque con Norris, quien movió el volante a la izquierda y provocó un contacto que por poco deja a ambos fuera de la carrera, fue el culpable de que no terminara en una mejor posición: "Fue más allá del límite lo de Lando. Siento que fue innecesario ese toque".

"Fue una carrera donde lo di todo de principio a fin. El contacto con Lando me costó el sexto lugar, porque dañó todo el fondo plano en la parte derecha del auto". mencionó. Está claro que la relación entre ambos no es la mejor y desde ahora disputarán una linda batalla que le dará un condimento extra a cada Gran Premio.