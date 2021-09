Afirman desde Brasil que "la FIFA tiene que reprogramar el partido"

El diputado federal del Partido Socialista Brasileño Julio Delgado aseguró hoy que la FIFA debe "reprogramar" el clásico Brasil-Argentina, suspendido el domingo por la intromisión de agentes sanitarios locales en el Corinthians Arena de San Pablo.



"La FIFA tiene que hacer que se juegue el partido, quizás en otro país, hay que buscar caminos que no perjudiquen a los seleccionados de Argentina y Brasil", afirmó Delgado en diálogo con Télam Radio.



Delgado reconoció que fue "una vergüenza" lo ocurrido en San Pablo cuando a los 5 minutos del primer tiempo se interrumpió el partido correspondiente al postergado de la sexta fecha de Eliminatorias Sudamericanas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



"Lo mejor es que se juegue el partido y que no le den los puntos a Argentina, porque si sucede Brasil deberá recurrir a la Justicia", insistió Delgado.



Para el diputado del Partido Socialista Brasileño, su país vive "un momento de mucha inestabilidad política" que tuvo incidencia en la suspensión del clásico.



"La fuerza policial no dejó trabajar a la agencia sanitaria y existe una interna entre el gobierno de (Jair) Bolsonaro y la policía. Aquí estamos todos sorprendidos por lo que pasó ayer porque la agencia sanitaria identificó la entrada de cuatro jugadores antes de que el juego iniciara", apuntó el dirigente político.



Delgado indicó que el pueblo brasileño está "muy triste" por lo acontecido: "Se siente vergüenza por hacer un papel patético".



Y agregó: "No se puede culpar a las dos delegaciones por una puja entre la fuerza policial y de salud. Lo mejor sería que la FIFA disponga otro partido".