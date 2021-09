Turf: Martignac se impuso a lo bueno en la "Polla de Potrillos"

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su primera reunión del mes de septiembre y el resultado fue más que positivo. No sólo porque hubo buenas carreras, cumplimiento en los horarios y orden general, sino porque además se permitió el ingreso de público (1000 personas). Los aficionados pudieron volver a las tribunas de la Catedral y el deporte de los reyes recuperó una buena parte del color que lo caracteriza.

La prueba central del día (el Clásico “Polla de Potrillos”) quedó en poder del bueno de Martignac. El pensionista de Rafael Gómez obtuvo su segundo triunfo consecutivo (lleva tres salidas a la arena) para vencer por tres cuerpos y con gran autoridad al favorito Forasteiro. La prueba se hizo con It’s John en la vanguardia, casi desde el vamos y Martignac alternando entre el cuarto y el quinto puesto (a varios cuerpos).

Antes de ingresar en la recta final Martignac salió decidido a buscar a Forasteiro, quien ya había dejado en el camino a It’s John. Cuando pisaron el derecho pareció que iba a ver lucha entre los dos candidatos de la carrera, pero Martignac y Jonathan Gómez hicieron todo muy simple y se encomendaron al disco.

Excelente victoria para este hijo de Master Of Hounds que dejó muy en claro que pinta para gran fondista y tiene condiciones de sobra como para seguir sumando triunfos destacados. La tradicional Polla de Potrillos sumó un nombre para la gran su gran lista de ganadores y el público del Hipódromo se dio el lujo de ver en pista a una de las carreras que más expectativa genera en la temporada.

LA EVASORA DE PUNTA EN EL ARRANQUE

La jornada contaba además con dos especiales reservados para yeguas. El primero se disputó en la competencia inicial de la reunión y tuvo como ganadora a la buena de La Evasora. La hija de Evilasio tomó la delantera a poco de largar y así se vino hasta el disco. En el final terminó doblegando por un cuerpo a Largando Por El en un tiempo de 1’ 39” 4/5 para la milla. Excelente victoria para la tordilla que terminó pagando $ 3,75 a ganador y desató el festejo de la gente linda de la caballeriza Los Tordillos.

EMMA COUNTY TAMBIÉN SACÓ PREMIO

En el segundo especial del día la victoria fue para la alazana Emma County (Emmanuel). La pensionista de Rubén Stirpa “aguantó” durante toda la recta la carga de Everlight y la terminó doblegando por un cuerpo en un tiempo de 1’ 25” 2/5 para 1400 metros. Buena victoria para Emma County, otra que siempre corre bien.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada quedará en poder del aprendiz Rodrigo Argüello, quien comienza a hacer sus primeras armas en el Hipódromo con buenos rendimientos. En la reunión anterior ya había ganado con Largando Por El y hoy redondeó un gran doblete gracias a las victorias de Aventurero Haus y Sexi Dubai.

LO QUE VIENE

El turf de Cuyo tendrá una importante jornada de carreras el próximo sábado 11 de septiembre en San Juan con la disputa del tradicional Clásico “Domingo Faustino Sarmiento”. Mientras que en Mendoza la actividad retornará el domingo 19 de septiembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Especial: “DÍA DEL INMIGRANTE” - (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA EVASORA 58 D. Ledesma

2° LARGANDO POR EL 58 J. Gómez 1 cpo

3° RUN LUH 57 F. Campos 55 ¾ cpo

4° PRIMERA SPRING 57 J. E. Alves S. ½ cbza

5° PETALS 57 W. Escudero 2 ½ cpos

6° CARICO LEF 55 S. Quinteros 1 cpo

No corrieron: (3) JUANA JUSTINA. Dividendo del Ganador: $ 3,75. Dividendo de la Combinada: $ 6,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,35. Dividendo de la Trifecta: $ 45,75. Tiempo: 1’ 39” 4/5. Por: Evilasio y La Criticona, de 5 años. Cuidador: M. Salcedo. Stud: Los Tordillos. Enemiga de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “MEDALLITA” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AVENTURERO HAUS 59 R. Argüello

2° PANCHO VICA 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

3° ELUNEY 58 R. Camiletti 1 cpo

4° FOCAL POINT 58 R. Zapata ¾ cpo

5° BIEN GRINGA 58 F. Funes 4 cpos

6° DON PEPE 58 S. Fernández 1 cpo

U° PAMPITA 58 S. Calderón 1 ½ cpos

No corrieron: (7) SOÑADORA, (8) UH GALLARDO. Dividendo del Ganador: $ 7,10. Dividendo de la Combinada: $ 128,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 29,50. Dividendo de la Trifecta: $ 412,10. Tiempo: 17” 1/5. Cuidador: A. J. C. Infante. Stud: El Chaqueño.

3 ra carrera

Premio: “DINTINGUIDO DUBAI” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEXI DUBAI 59 R. Argüello

2° ADMIRABLY BOY 58 R. Zapata ½ cpo

3° DON CICCIO 58 W. Escudero 3 cpos

4° ULTRA CIVILIAN 58 S. Calderón 1 cpo

5° QUANTIC 58 J. E. Alves S. ½ cpo

U° EMMBLADOR 58 S. Fernández 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,95. Dividendo de la Combinada: $ 48,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,30. Dividendo de la Trifecta: $ 58,20. Tiempo: 28” 3/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Enemigo de MDZ On Line.

4 ta carrera

Premio: “MOJITO BAY” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL HUMORISTA 58 R. Zapata

2° LUNA CHUPICA 58 S. Fernández ½ cpo

3° RACCONTO 58 C. González 2 ½ cpos

4° GREY JOY 58 W. Escudero pczo

U° LUZ CONVERGENTE 58 S. Calderón 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,80. Dividendo de la Combinada: $ 4,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,50. Tiempo: 28” 1/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Candidato de MDZ On Line.

5 ta carrera

Premio: “MORE EASY (2019)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COFFEE KING 57 S. Fernández

2° GLORIOUS RECIT 55 W. Escudero 6 cpos

3° CARLOS MOLTRA 57 J. E. Alves S. 8 ½ cpos

4°SOMMELIER SAM 53 F. Campos ½ pczo

5° FARAÓN JOY 57 C. López ½ cpo

6° BAUTY MAN55 D. Ledesma 4 ½ cpos

7° EMERALD ASIA 53 J. Gómez ½ cpo

8° BENEDETO SCAT 55 N. Aguirre 1 ½ cpos

9° VIAJE A DISNEY 57 S. Quinteros 2 ½ cpos

U° BARÓN SUREÑO (*) 59 R. Argüello 16 cpos

(*) Largó retrasado.

No corrieron: (4ª) AIRE PURO. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 30,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 10. Dividendo de la Trifecta: $ 1.063,40. Tiempo: 1’ 18” 1/5. Por: Master Of Hounds y La Cafeína, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidato MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “PAZ DE LOS ANDES” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOM LUI 58 F. Funes

2° EMMSAGITARIO 58 S. Fernández 1 ½ cpos

3° E MARÍA MAGDALENA 58 C. López 2 cpos

4° SPRING EVER 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

5° SEÑOR ENAMORADO 58 S. Calderón 1 ½ cpos

U° LUZ DE ARAUCO 58 R. Camiletti 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,15. Dividendo de la Combinada: $ 14,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 3. Dividendo de la Trifecta: $ 13,55. Tiempo: 28” 1/5. Cuidador: R. Tillería. Stud: Lau-Mart. Candidato de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “BEST PEARL” - (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUCY LIUU 58 W. Escudero

2° SINAN 58 R. Zapata 2 cpos

3° SAMBADOR 58 N. Aguirre ¾ cpo

U° ORDINANZA 59 S. Calderón 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 13,20. Dividendo de la Combinada: $ 8,35. Tiempo: 22” 1/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. Candidata de MDZ On Line.

8va carrera

Especial: “DÍA DEL MAESTRO” – (Cat. Interior) - 1400 metros

1° EMMA COUNTY 56 D. Ledesma

2° EVERLIGHT 56 C. López 1 cpo

3° MILONGA CORRALERA 55 J. Gómez 4 cpos

4° COLUMBUS PRINCESS 55 W. Escudero

U° DOÑA MANUELA INC 57 S. Fernández

No corrieron: (3) KISSING A LADY, (4) LAKITA. Dividendo del Ganador: $ 3,20. Dividendo de la Combinada: $ 28,10. Tiempo: 1’ 25”2/5. Por: Emmanuel y County Kefry, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Nena. Enemiga de MDZ On Line.

9na carrera

Clásico: “POLLA DE POTRILLOS” – (Categoría Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARTIGNAC 56 J. Gómez

2° FORASTEIRO 56 C. López 3 cpos

3° PORCHY 56 F. Campos 2 ½ cpos

4° ETERNO HERO 56 D. Ledesma 7 cpos

5° PUCHI 56 W. Escudero 6 cpos

U° IT’S JOHN 57 J. E. Alves S. 12 cpos

No corrieron: (1) DERROCHO FURIA, (2) SALE GREELY. Dividendo del Ganador: $ 4,30. Dividendo de la Combinada: $ 6. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,35. Dividendo de la Trifecta: $ 35,55. Tiempo: 1’ 38” 4/5. Por: Master Of Hounds y Brussels, de 3 años. Cuidador: R. Gómez. Stud: Los Vascos. Enemigo de MDZ On Line.

10 ma carrera

Premio: “FAST FORWARD” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LÍRICO AL 58 C. López

2° ANDO GANAS 58 F. Funes 1 cpo

3° LUFKE 59 S. Calderón 2 cpos

U° CASUAL BACANAZO 58 J. E. Alves S. pczo

No corrieron: (2) MISTER LETAL. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 7,10. Tiempo: 19” 2/5. Cuidador: J. Rinaldi. Stud: El Pelado. Enemigo de MDZ On Line.