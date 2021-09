La mujer que abrazó a Riquelme cumplió otro sueño con Boca

Al igual de cuando defendía los colores de Boca en La Bombonera, no es novedad que Juan Román Riquelme sigue despertando un sinfín de emociones en los hinchas xeneizes. Cabe tan solo recordar el último antecedente, cuando el vicepresidente segundo pisó Santiago del Estero para acompañar al plantel ante Patronato por Copa Argentina.

Aquel día Riquelme una multitud de hinchas se acercó al hotel para recibir al ídolo del Xeneize. "Riqueeelme, Riqueeelme", fue la ovación de los fanáticos para el exenganche. Luego, Román salió a la puerta del hotel: firmó camisetas y se sacó fotos con hinchas, hasta que ocurrió un momento muy especial.

Román vio que había una mujer mayor junto a las vallas: la alzó y luego se quedaron abrazados, en uno de los momentos más emotivos de la tarde. "Me bendecía, me decía 'que dios te bendiga'. Le mostré las uñas. Me llenó de besos. Y yo le decía: 'Que dios te bendiga, hijo'", expresó Sara, fanática de Boca de 82 años. Y agregó: "Hermoso. Dios me ha bendecido y abrazado".

La mujer en cuestión se llama Sara, y por invitación expresa de Riquelme, fue a conocer La Bombonera por primera vez en su vida. "Un sueño cumplido en la vejez", soltó en dialogó con El Canal de Boca.

Sobre aquel abrazó eterno entre ella y la leyenda del club de la Ribera, recordó: "Yo me metí entre la gente, me agarré de las vallas y no me movía nadie de ahí. Me agarró Juan y de repente me alzó y estaba en sus brazos. No me di cuenta que me alzó por la emoción. Lo abrazaba, y no lo podía creer", para luego sumar: "Yo lo veía y no podía creer que estaba con él, ni en mis sueños lo soñaba. Cuidáte mucho me decía y yo le decía que él también se cuide y que iba a tener mucha suerte. Él y su familia. Esa noche no podía dormir, él es dios para mí. Jamás pensé que me podiá pasar lo que me pasó y menos a los 82 años. Nunca lo pensé pero dios, me bendijo con un ángel".

Luego, contó como se hizo hincha de la entidad de La Boca: "Desde los siete años que soy de Boca, me hice por el escudo. Mi papá compró una radio y venía con el escudo. Le pregunté a mi mamá que era eso, me contó y desde ese día me encantó el escudo y me hice hincha".

Por último, reveló lo que significa el club en su vida y contó como vive los partidos desde su casa y la cábala para el Superclásico del domingo que viene: "Una locura, cuando va a jugar yo ya estoy presente adelante del televisor y que nadie me ocupe mi lugar. Para el domingo también lo voy a hacer", concluyó Sara.