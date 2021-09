El Atlético de Madrid de Simeone venció agónicamente al Milan en un partido intenso

El Atlético de Madrid de Diego Simeone logró este martes una victoria agónica al superar por 2 a 1 como visitante al AC Milan, en San Siro, gracias a los goles en el tramo final del francés Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez, de penal, y después de jugar más de una hora con uno más.

El Atlético, con defensa de cuatro y Correa y el uruguayo en ataque, no tuvo un retorno plácido en San Siro. Su vuelta al feudo del siete veces campeón de Europa no fue nada cómoda, en parte por cierta falta de intensidad a la hora de afrontar el duelo, lo que no perdonó un Milan hambriento de volver a ser protagonista en el Viejo Continente.

El equipo local salió con las ideas claras y le metió una intensidad tremenda al choque desde el pitazo inicial. El mediocampo Rossonero devoró al Colchonero, perdido en el trepidante ritmo local e incapaz de encontrar aire para frenar un partido que se le puso en contra en el minuto 20. Justo después de que Oblak le sacase un mano a mano a Rebic, Brahim encontró una pelota suelta en el área y sin demasiada presión, se lo cedió a Rafael Leao y con un potente disparo superó al portero esloveno.

El equipo de Diego Pablo Simeone acusó este golpe, pero encontró aire gracias a la impetuosidad de Kessié. El marfileño tenía ya una amarilla y llegó tarde en su presión a Llorente minutos después para que al turco Cakir no le temblase el pulso y lo enviase a vestuarios.

El Atlético, con Lodi y De Paul en el campo por Hermosos y Carrasco, aprovechó tras el descanso que a su rival le empezaba a pesar el esfuerzo del primer acto y daba un paso atrás, para controlar mejor el choque y amenazar ahora sí con el empate.

Al final, el campeón de La Liga encontró premio a su asedio con el ansiado tanto de Griezmann, a los 84, aún con tiempo para buscar una nueva remontada ante un rival ya buscando arañar el empate pese a dos disparos amenazantes de Florenzi. Joao Felix tuvo una buena opción, pero fue, de nuevo, en el descuento, cuando encontró un triunfo vital con el fin de la maldición de Suárez a domicilio y de penal en el minuto 97.

