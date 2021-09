La curiosa frase de Orsini que ilusiona a todo Boca antes de visitar a River

El atacante de Boca Juniors, Nicolás Osini, anotó el gol de la victoria ante el campeón Colón de Santa Fe y luego del partido se mostró muy feliz de sacarse la mufa y poder marcar su primer tanto con la camiseta del Xeneize, deseando que comience una racha goleadora justo cuando se viene el Superclásico ante River.

"Estoy feliz por el equipo, y satisfecho porque se abrió el arco y pude convertir mi primer gol con esta camiseta", declaró en diálogo con TNT Sports el atacante que se incorporó desde Lanús en este semestre.

"No sé si era falta de confianza que no podía convertir. Uno tiene situaciones de gol y siendo 9 es importante estar ahí. Pero a veces la pelota pega en un tobillo y entra, y otras uno le pega bien y ataja el arquero. Y hoy, gracias a que Pavón me dio la posibilidad de pasar por detrás suyo, pude definir cruzado y sacarme la mufa. Ahora, dicen que un gol llama a otro gol. Ojalá sea así", deseó Orsini.

"Un gol llama a otro gol. Ojalá sea así".

El gol llega en un momento justo ya que el próximo domingo se viene el Superclásico ante River, en el Monumental, y en ese sentido consideró que "es importante que el equipo sume confianza y avanzar partido a partido. Y el domingo tenemos uno súper importante".

Boca le ganó este domingo a Colón por 1 a 0, por la decimotercera fecha de la Liga Profesional, y con 21 puntos está sexto en la tabla, a 8 unidades del líder Talleres, de Córdoba, que tiene 29. En la próxima fecha Boca enfrentará a River de visitante, el próximo domingo a las 17 y con la vuelta del público al fútbol argentino.