Fórmula 1: la dura e inesperada crítica de Valtteri Bottas a Mercedes

Valtteri Bottas esperó para conocer que Mercedes no contaba con él en la próxima temporada para lanzar sus primeros dardos contra la escudería. Lo hizo este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Rusia. Y el motivo ha sido la lucha por el mundial con Lewis Hamilton.

El británico siempre consideró al finlandés como su compañero ideal y el motivo es claro: nunca le ha puesto en aprietos. Algo que ahora se sabe que eran órdenes directas del equipo, según ha detallado el propio piloto: "A principios de temporada, sentí que no me estaban permitiendo luchar por el título, pero en Fórmula 1 nunca sabes lo que puede pasar. Hay que ir carrera a carrera".

"No sé si podré seguir luchando por el título. Le tendré que preguntar a Toto Wolff, pero está claro que hay una buena diferencia de puntos. Nunca puedes saber cómo se desarrollará una temporada, y aún quedan un buen número de carreras, por lo que nunca digas nunca", expresó Bottas.

Y cerró: "Creo que es demasiado fácil decir que no seguir en Mercedes me ha aliviado, pero me sentí bien en Monza. Fue como correr después de haberme quitado un peso de encima, y no me ha hecho ningún daño. Me sentí bien allí y me sigo sintiendo bien en Rusia".