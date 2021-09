El objetivo personal que persigue Fernando Alonso en la Fórmula 1

Fernando Alonso (Alpine) aseguró este martes que su objetivo en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Sochi, es "capitalizar cualquier oportunidad que surja".

"Necesitamos seguir anotando dobles puntos como hicimos en Italia y capitalizar cualquier oportunidad que surja", indicó el asturiano en declaraciones que ha facilitado su equipo.

El bicampeón de Fórmula 1 explicó que la de su vuelta a la categoría reina ha sido "una temporada larga" y que está "disfrutando mucho" de volver a estar en la parrilla.

"Los coches son geniales para conducir y el ambiente de equipo que estamos construyendo es muy positivo. Tenemos esperanzas para la próxima temporada, pero tenemos que disfrutar el resto de este año y seguiré presionando para sacar lo mejor de mí mismo y del coche", afirmó.

Alonso recordó que corrió cinco veces en Sochi y no pudo tener un fin de semana completo, con mejores carreras que clasificaciones. "En el pasado no he tenido un gran sábado allí, pero luego en la carrera he recuperado posiciones. A ver si podemos juntarlo todo este año", deseó.

