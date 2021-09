Bolivia rescató un punto fundamental ante Colombia en la altura de La Paz

El mediocampista Fernando Saucedo salvó este jueves a Bolivia de perder ante Colombia en los 3.640 metros de altitud del estado Hernando Siles de La Paz y le permitió rescatar un empate en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



El gol de Colombia fue obra de Roger Martínez en el minuto 69, mientras que la igualdad para la Verde fue en el 83.





Con el empate en La Paz, la selección dirigida por Reinaldo Rueda acumula 9 puntos y Bolivia suma 6.



Los locales tomaron la iniciativa con jugadas articuladas principalmente por el mediocampista Juan Carlos 'Conejo' Arce que se toparon con una selección de Colombia compacta que no cedió espacios en su última línea.



Los intentos de los dirigidos por el venezolano César Farías también recurrieron al despliegue los puntas Jeyson Chura por derecha y Roberto Carlos Fernández con proyecciones que no hallaron al goleador Marcelo Martins Moreno, que estuvo bien vigilado por los defensas colombianos.



Algo de polémica se produjo tras un tiro de esquina de Bolivia y una aparente mano del defensa visitante William Tesillo que el juez venezolano Alexis Hererra no cobró.



Los visitantes demostraron por momentos que podían hacer algún daño con aproximaciones que fenecieron apenas se pisaba el área salvo un cabezazo en el minuto 39 de Martínez que inquietó al portero boliviano Carlos Lampe.



En el segundo tiempo Farías mandó al campo al camerunés-boliviano Marc Enoumba en reemplazo del lesionado Diego Bejarano y Carmelo Algarañaz en vez de Chura, con la mira en inclinar el partido a su favor.



Sin embargo, las imprecisiones de Bolivia y la poca profundidad de sus ataques dieron pie a que Colombia adelantara filas para llevar peligro al arco de Lampe.



En el minuto 69, una jugada por derecha de Martínez perforó la defensa boliviana para decretar el 0-1.



Pero cuando parecía que la Verde había perdido el guión, un remate potente de Saucedo en el minuto 83 dejó sin reacción al guardameta colombiano David Ospina para el 1-1 final.