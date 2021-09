Turf: Malaikan fue lo mejor de una tarde sin lujos

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy una nueva jornada de carreras. Fue la número trece de la temporada y claramente el número no parece haber “ayudado”. En general la reunión fue absolutamente correcta, lo negativo fue el bajo nivel de las competencias disputadas. Tanto en cortas como en largas se vieron carreras poco numerosas e incluso varias con bajos atractivos. Incluso hasta se anulada una competencia (la 3ra) por falta de ratificados.

Algunas veces las jornadas se convierten en etapas de transición. La de hoy parece un claro ejemplo de eso. Habrá que ver si en octubre con la suba en los premios (aparentemente este sería el primer aumento y luego se daría otro en diciembre) las reuniones logran generar aspectos más atractivos.

En referencia a las carreras del día habrá que destacar el buen triunfo de Malaikan (master Of Hounds) en la prueba mejor rentada (ganadores de una y dos sobre 1600 metros). El pupilo de Roberto Villalba (que venía de ganar un Especial) sumó su segundo triunfo consecutivo. El de hoy fue especialmente valioso porque empleó un gran registro para la milla (1’ 36” 2/5) y además porque venció al bueno de Quintin Stripes (uno de los mejores caballos del medio, a pesar de que hoy “mañereó” mucho en la recta final)

Gran faena de Jonathan Gómez en los cueros de Malaikan. Lo puso adelante en el momento indicado, reguló la energía de su conducido y en el final tuvo el rigor necesario para “aguantar” la atropellada de Quintin Stripes. Del resto de la jornada destacaremos la victoria de la zaina Cavilosa (Stay Thirsty) quien venció por cuatro cuerpos a la favorita Duncanita empleando el notable registro de 1’ 17” 3/5 para 1300 metros y de esta manera obtuvo su segunda victoria consecutiva.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedó en poder del aprendiz Walter Escudero quien obtuvo un excelente doblete gracias a las victorias de Glorious Recit y Cavilosa. Gran año para el líder de la estadística.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 3 de octubre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SECOND FORCE” - (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° XUCATÁN 58 R. Argüello

2° COMPÁS VIOLENTO 58 S. Quinteros cbza

3° LUFKE 58 S. Calderón 58 ¾ cpo

U° VICTORY NEW 61 A. Miranda 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,25. Dividendo de la Combinada: $ 24,10. Tiempo: 24” 3/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Candidato de MDZ on Line.

2da carrera

Premio: “VIO VECES” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PRADA GIRL 57 C. López

2° HURRICANE ROSE 53 E. Gaete ¾ cpo

3° PETALS (*) 54 W. Escudero 2 cpos

4° PRIMERA SPRING 54 F. Campos 1 cpo

5° TELE DORADA 55 S. Quinteros 14 cpos

U° PAYPHONE 54 N. Aguirre 4 cpos

(*) Reclamó contra Hurricane Rose y no prosperó.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 5,25. Dividendo de la Combinada: $ 3,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,65. Dividendo de la Trifecta: $ 6,60. Tiempo: 1’ 19” 1/5. Por: Suggestive Boy y Promueva, de 5 años. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marco. Enemiga de MDZ on Line.

3 ra carrera

Premio: “PURE SOUL” – (Extraoficial) – 400 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

4 ta carrera

Premio: “TANO FIORI” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORM WILLOW 58 R. Becerra

2° TOLUCA RYE 58 N. Aguirre 5 cpos

U° NO QUIERO NADA 58 S. Quinteros 1 ½ cpos

No corrieron: (4) KAMYKASE CHUCK. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Tiempo: 28” 4/5. Cuidador: I. Becerra. Stud: Axel. Candidato de MDZ on Line.

5 ta carrera

Premio: “PULPINELLO” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GLORIOUS RECIT 54 W. Escudero

2° CARLOS MOLTRA 54 N. Aguirre pczo

3° MUSCULANDO 57 C. López ¾ cpo

4° AIRE PURO 54 F. Campos 2 cpos

5° FARAÓN JOY 57 S. Calderón 3 cpos

6° RICKY JOY 57 S. Quinteros 2 ½ cpos

7° EVO AFORTUNADO 55 J. Gómez 6 cpos

U° TUFILARO 53 E. Gaete 13 cpos

No corrieron: (7) CARNOUSTIE, (9) POTRI FREE. Dividendo del Ganador: $ 3,40. Dividendo de la Combinada: $ 10,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,35. Dividendo de la Trifecta: $ 50,50. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: Recital y Mini Pirquitas, de 4 años. Cuidador: O. Mignani. Stud: Principesco. Candidato de MDZ on Line.

6ta carrera

Premio: “JORGELINA” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ASIATIC JULIUS60 A. Miranda ¾ cpo

2° PEPINO PLEY 60 L. Escudero 1 cpo

3° JUAN CHARRÚA 58 S. Calderón 1 cpo

U° GRINGA 58 N. Ochoa 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,25. Dividendo de la Combinada: $ 10,30. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: R. Vazquez. Stud: Emilia y Juanito. Enemigo de MDZ on Line.

7 ma carrera

Premio: “PRIMAVERA” - (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAVILOSA 54 W. Escudero

2° DUNCANITA 55 F. Campos 4 cpos

3° LA MONDRIAN 54 N. Aguirre 5 cpos

4° COLUMBUS PRINCESS 55 E. Gaete 1 cpo

U° EVERLIGHT 59 C. López 13 cpos

No corrieron: (2) PRIVILEGED, (5) BONIFATIA. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 13. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,65. Tiempo: 1’ 17” 3/5. Por: Stay Thirsty y Caramillosa, de 6 años. Cuidador: O. Pérez. Stud: Sagitario. Sport de MDZ on Line.

8va carrera

Premio: “SIN RENCOR” – (Cat. Interior) - 1600 metros

1° MALAIKAN 57 J. Gómez

2° QUINTIN STRIPES 59 C. López ½ cpo

3° CAZCABEL 53 E. Gaete 7 cpos

4° SANTO SAY 55 N. Aguirre 6 cpos

5° NAVIGATORE 54 W. Escudero 6 ½ cpos

U° MAKYMAN 57 D. Ledesma 9 cpos

No corrieron: (2ª) STORM TITTLE, (3ª) ORFEBRE JOY, (7) CRUZADO DE OLVIDO. Dividendo del Ganador: $ 4,15. Dividendo de la Combinada: $ 4,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,75. Dividendo de la Trifecta: $ 78,40. Tiempo: 1’ 36” 2/5. Por: Master Of Hounds y Shankyra, de 5 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: Cinco Hermanos. Enemigo de MDZ on Line.

9na carrera

Premio: “CREADOR HAVE” – (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CORCHITO 60 A. Miranda

2° CERRILLERO SIX (*) 58 R. Zapata 1 cpo

3° PRÍNCIPE RAVE 61 A. Miranda cbza

U° DESEADA 58 R. Argüello 6 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,65. Dividendo de la Combinada: $ 16,50. Tiempo: 17” 3/5. Cuidador: E. Calabrigo. Stud: Sin Horario. Candidato de MDZ on Line.