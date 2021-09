Scaloni y la Selección argentina recibieron una gran noticia

El delantero argentino Joaquín "Tucu" Correa realizó hoy un entrenamiento liviano luego del golpe en la pelvis que lo obligó a ser reemplazado pero no está descartado para el próximo partido de Inter, que será el martes ante Fiorentina, como visitante.



El "Tucu" se sometió a estudios luego de haber jugado menos de media hora en la goleada de Inter sobre Bologna por 6-1 y se descartó una lesión en la pelvis.

No obstante, según informa Sky Sport de Italia, el ex Estudiantes de La Plata todavía "siente dolor" en la zona y este domingo solo realizó un entrenamiento diferenciado junto al chileno Arturo Vidal.



El entrenador Simone Inzaghi todavía no lo descartó y si mejora lo convocará para viajar a Florencia para visitar el próximo martes a Fiorentina por la 5ta fecha de la Serie A que se jugará entre semana.



La salida repentina de Correa había generado preocupación en el seleccionado argentino de cara a la próxima triple fecha de Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 que se jugará a partir del 7 de octubre.