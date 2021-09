Revelaron el verdadero motivo por el cual Diego Simeone nunca dirigió a la Selección Argentina

Cada vez que debe comenzar un nuevo ciclo en la Selección Argentina, aparece el nombre de Diego Simeone. El actual entrenador del Atlético Madrid es siempre candidato pero sus supuestas negativas lo alejan de la aceptación de los fanáticos que, este domingo, supieron el real motivo por el que no se ha puesto el buzo albiceleste.

José Luis Pasqués rompió el silencio y reveló desconocidos detalles en una extensa entrevista realizada por el periodista Matías Palacios de Infobae. Quien fuera responsable de prensa del Cholo durante 15 años habló al respecto y sus dichos ya tienen repercusión entre los futboleros argentinos.

"Charlábamos mucho Alejandro Sabella, quien era un tipazo. Él nos decía "miren que ustedes son los próximos", pero no pasó. Llamar formalmente, creo que nunca lo llamaron. Hemos estado en el predio de AFA en un gira que hicimos, nos recibió Julio Grondona, hablamos mucho, pero no pasó nada. Yo no tuve conocimiento de un ofrecimiento formal", confesó.

Y continuó: "Hay que entender algo: el haber declarado varias veces que no era el momento, sé que ha generado mal humor. Pero a veces tenemos que comprender cuando alguien no se siente preparado para determinadas cosas, o que siente que no es el momento. Creo que en los últimos años él sintió que es muy fuerte lo que le esta pasando en el Atlético de Madrid".

"Le cambió la vida en lo profesional y en lo personal. No hay que olvidarse que él fue muy cuestionado en Argentina, porque estuvimos en River en donde nos fue muy bien y nos fue muy mal, y quedó en la historia por más que después pasaron ocho técnicos, dos presidentes. Y eso sucede por el nombre que tiene. ¿Sabés que pasa? Acá es muy querido", continuó.

Más allá de ese paso en falso, para Pasqués el legado de Simeone en Atlético de Madrid es tan grande que también dificulta el adiós para un nuevo desafío: "El cambio que produjo fue muy grande. Se le podrá cuestionar si juega mejor o peor, pero nada. Él, junto con Luis Aragonés, es la persona más importante de la historia del Atlético de Madrid".

"De hecho, lo superó en números, pero compararnos es una tontería. El tema será para el que venga después del Cholo. Porque gane o no gane la Champions, no es solamente el número futbolístico, es el cambio radical que produjo porque puso a este club patas para arriba", cerró.