Australia fue más que Sudáfrica en Brisbane

El seleccionado australiano venció hoy a Sudáfrica, vigente campeón mundial, por 30 a 17 (parcial de 15 a 12) por la cuarta fecha del Rugby Championship, repitiendo el triunfo logrado la semana pasada por 28 a 26 y dejando a Nueva Zelanda, que está jugando ante Argentina, completando la fecha, a un pasó del título.

El cotejo se desarrolló en el Suncorp Stadium, en la ciudad de Brisbane, y los tantos de los oceánicos fueron concretados con tries de Len Ikitau (2), Marika Koroibete (2) y dos penales y dos conversiones de Quade Cooper; mientras que los Springbooks marcaron con un try de Lukhanyo Am y cuatro penales de Handre Pollard.derrotó a los sudafricanos por 28 a 26 con un agónico penal de Cooper, señaló Planet Rugby.



Los Wallabies fueron muy superiores, superaron claramente a los sudafricanos y la tarea de sus backs fue fundamental para concretar un nuevo triunfo con la efectividad del centro Ikitau y el wing Koroibete.



Ahora Australia jugará ante Argentina en la quinta y sexta fecha del Championship, mientras que Sudáfrica tendrá que enfrentar a los All Blacks. Nueva Zelanda es puntero con 15 puntos (3 partidos), Sudáfrica 10 (4), Australia 9 (4) y Argentina 0 (3).



Australia formó con Tom Banks; Andrew Kellaway, Len Ikitau, Samu Kerevi y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Michael Hooper y Lachlan Swinton; Matt Philip y Izack Rodda; Taniela Tupou, Folau Fainga’a, y James Slipper.



Sudáfrica lo hizo con Willie le Roux; Sbu Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Franco Mostert y Siya Kolisi; Marvin Orie y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi y Trevor Nyakane.