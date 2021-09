Nuevos detalles sobre la internación de Pelé

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, ´Pelé', tricampeón del mundo en 1958, 1962 y 1970 y de 80 años, sigue internado en una unidad de cuidados intensivos en San Pablo, donde se recupera de "manera satisfactoria" de una operación para retirarle un tumor "sospechoso" en el colon, informó hoy el centro médico.



"El paciente Edson Arantes do Nascimento se viene recuperando de manera satisfactoria, está consciente, conversando activamente y manteniendo signos vitales dentro de la normalidad", indicó el Hospital Israelita Albert Einstein en un comunicado, consignó la agencia de noticias francesa AFP.



'O Rei' fue operado el sábado pasado para retirarle una "lesión sospechosa en el colon" detectada durante un chequeo rutinario.



En el parte médico del lunes, que hasta el de este viernes era el único divulgado, los especialistas aseguraron que esperaban trasladarlo el martes a una habitación.



Sin embargo, pese al anuncio, el tres veces campeón del mundo (1958, 1962, 1970) y estrella del club Santos, sigue en una unidad de cuidados intensivos (UCI), comunicó el hospital paulista.



La FIFA, lo distinguió como mejor futbolista del siglo XX , distinción que comparte con el fallecido Diego Armando Maradona y entre sus logros, figuran 1.281 goles convertidos en 1.363 partidos.



El gol mil se lo hizo de penal a Vasco da Gama, con un arquero argentino, Eduardo Andrada, el 19 de noviembre de 1969.



"Me estoy recuperando bien", había dicho el astro en sus redes sociales el miércoles pasado, al abrir un mensaje de condolencias dirigido al cantante brasileño Roberto Carlos, quien ese día perdió a uno de sus hijos víctima de un cáncer.