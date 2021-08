La publicación de Messi que revolucionó Instagram e ilusiona a todo el barcelonismo

Con lágrimas en los ojos, como pocas veces se lo ha visto públicamente, Lionel Messi se despidió este domingo del Fútbol Club Barcelona y unas horas después de su discurso utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un último mensaje a sus fans, con una frase final que ilusiona a todo el barcelonismo.

La Pulga subió una serie de fotos del acto llevado a cabo este domingo en el Camp Nou, en las que se lo ve en pleno discurso, con su familia y con sus ahora excompañeros, y junto a ellas escribió que "me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo"

"Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club", prosiguió el 10, cuyo futuro parece estar en el PSG.

La publicación de Leo en Instagram.

Finalmente, se dirigió a los hinchas del Barcelona y les dejó un mensaje que despierta la ilusión de volver a verlo alguna vez vestido de blaugrana para un "último baile". "Para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!", concluyó Leo.

En cuestión de minutos, la publicación del mejor futbolista del mundo superó los 4 millones de likes y los 100.000 comentarios, todos ellos con expresiones de cariño y lamento por su partida.