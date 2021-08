Discreta actuación de Luca Vildoza en su debut con los Knicks

Luca Vildoza, integrante del seleccionado argentino de básquetbol, tuvo hoy su primer contacto con los New York Knicks en el encuentro que perdió por 89 a 79 con Toronto Raptors, en el arranque de la denominada ‘Summer League’ (Liga de Verano) de la NBA de los EE.UU., en la ciudad de Las Vegas.



El base marplatense, de 25 años, fue utilizado durante algo más de 8 minutos por la franquicia neoyorquina, que lo contrató tres meses atrás, luego de haber participado con el combinado de su país en los JJ.OO. Tokio 2020.





El técnico Tom Thibodeau dispuso el ingreso del ex Quilmes de Mar del Plata y Baskonia de España ya en el primer cuarto, cuando faltaban casi 3 minutos para el cierre. El armador entró por Quentin Grimes.



Vildoza no anotó puntos, pero ensayó tres tiros al aro desde la zona más allá del semicírculo de los 6,75 metros. Todos los envíos fueron marrados.



El jugador argentino, que tiene garantizado un contrato por un año, con opción a dos más, repartió 3 asistencias y capturó un rebote.



El ala pivote Obi Toppin colaboró con 24 tantos y 8 rebotes para el quinteto de los Knicks. Mientras que en los Raptors se destacó el interno Scottie Barnes, responsable de una planilla de 18 unidades, 10 rebotes, 5 asistencias y 2 robos.



El próximo encuentro de los New York Knicks en esta competencia que sirve de prólogo para el arranque oficial de la Liga será ante Los Angeles Lakers este jueves 11, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.