El desesperado pedido de la atleta argentina que quedó varada tras los Juegos Olímpicos y no puede regresar al país

Luego de representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, terminando en el puesto 33 del triatlón femenino, la cordobesa Romina Biagioli no ha podido regresar al país y lleva diez días varada en la Ciudad de México esperando una solución.

A través de su cuenta de Instagram, Biagioli contó su situación y allí explicó que, por pedido personal, su itinerario de regreso fue modificado y eso es lo que hoy le está generando un dolor de cabezas. Es que, en principio, ella regresaría a México, donde terminó su preparación para la cita olímpica, y desde allí viajaría a Estados Unidos para participar en el Ironman 70.3 en Utah.

Pero las lesiones que sufrió a lo largo de la temporada la llevaron a tomar la decisión de bajarse de dicha competencia, algo que comunicó apenas finalizado el triatlón en Tokio. Pero como las modificaciones en su itinerario ya estaban procesadas, tuvo que volver a México y allí está varada hace diez días, din pasaje de vuelta.

La atleta espera una respuesta para saber cuándo y por qué vía podrá volver a Argentina. Incluso contempla la posibilidad de intentar ingresar a través de Uruguay, ya que con pocos vuelos disponibles y con precios inaccesibles no tiene forma de volver a su casa luego de representar al país en la máxima cita del deporte mundial.

El comunicado publicado en su Instagram

"Situación actual: Varada en México post-JJOO.

(A pedido mío) Mi viaje cerró en México, ya que mi última fecha clasificatoria y preparación a Tokio fue aquí. Como muchos saben, tenía la plaza a Utah para el Mundial 70.3, pero lógicamente después de tantas lesiones decidí inmediatamente después de mi carrera comunicar que no iba a quedarme. Sabía que tendría que esperar por la situación, por lo que hace 9 días estoy a unas cuadras del aeropuerto esperando tener mi vuelo. A lo que me respondieron que no lo cubrirán, ya que mi regreso debía ser por otra ruta. Respondí que no importaba la rita, que si tenía que hacer 5 días de viaje no era problema. Solo quiero volver a mi casa.

Pero ahora nadie puede darme una respuesta porque no tengo un regreso a Argentina. Ni desde México. Ni desde Tokio. Ni por la otra ruta que ellos dicen. Nunca tuve un vuelo emitido hasta Buenos Aires. Estos viajes no los compramos nosotros, por lo cual fueron aprobados. Simplemente no están queriendo responder sobre mi tramo a Argentina por donde sea. Mañana cumplo 10 días varada.

Ya no me interesa saber de quién es la culpa. Solo sé que esto va a traer consecuencias sobre mí y quizás al triatlón argentino. Lamentablemente por los pocos cupos disponibles son montos que no puedo afrontar. Ni con todas las becas de un año. Simplemente esperar si desde Uruguay pueden ayudarme a conseguir un permiso y quizás poder entrar por su país".