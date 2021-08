Dani Alves agiganta su leyenda planetaria con el oro olímpico de Brasil, pero aún le falta un título

El defensor brasileño Dani Alves agrandó este sábado su palmarés, que ya era único en el mundo, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con la Selección de Brasil al vencer en la final a España (2-1), con lo que logró uno de los títulos que le faltaban y elevó su cuenta hasta los 44.

A los 38 años, el exfutbolista del Barcelona mantiene la ambición intacta. Es el medallista de fútbol más veterano de la historia. Ha jugado todos los minutos (480+ la final) con Brasil y siendo importante. Hasta la final, lidera a su equipo las estadísticas en recuperación de balón, en pases decisivos o regates bien ejecutados.

Y ejerciendo de capitán, un papel fundamental para que Brasil haya podido revalidar el oro logrado en Río 2016, el primero de su historia, demostrando que su ambición está intacta y su objetivo es alargar su carrera lo máximo posible en busca de redondearla con 50 títulos, entre los que destaca el Mundial, el único título que aún no ha podido ganar y con el que sueña con Qatar 2022 en el horizonte.

"No me considero una persona vieja, voy a seguir dando guerra. Sólo tengo más experiencia. Mi objetivo es ganar el Mundial de 2022, nunca lo he ocultado", dijo recientemente.

Para ello, tras 19 años de carrera en la élite, deberá cuidar su salud. Una lesión de rodilla en mayo le tuvo un mes fuera y le impidió entrar en los planes de Tite para la Copa América, aunque por el contrario le permitió estar en plena forma para unos Juegos Olímpicos de los que sale campeón.

El palmarés de Dani Alves