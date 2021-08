El contundente pedido del Chapa Retegui y un ejemplar mensaje tras subir al podio con Las Leonas

El entrenador de Las Leonas, Carlos Retegui, le dedicó hoy la medalla plateada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al personal de salud del país que trabaja "día a día contra la pandemia" de coronavirus desde hace un año y medio, y también se acordó de todos los atletas nacionales con un contundente pedido hacia las autoridades nacionales.

"Es muy importante tener política deportiva activa. Es importante que el deporte sea una prioridad en nuestro país. Yo pregono poner ladrillos en el deporte, infraestructura para el deporte que sea, no solo el hockey. Porque tiene que ver con la vida saludable. Sacar un pibe de la calle y volcarlo al deporte vale oro, más que sacar una medalla en un Juego Olímpico", resaltó.

Y amplió: "No pudimos competir por la pandemia y encontramos soluciones. Todos los que lideramos debemos encontrar soluciones contra las adversidades. Si tenemos salud y voluntad podemos lograr lo que queremos. Estamos orgullosos de este equipo. Recontra humilde, perfil bajo. Exponiendo los valores que nos enseñaron en la escuela, en nuestras casas y clubes".

"Todas las chicas estudian, eso es importante. No es solamente hockey. Hoy perdimos un partido, no pasa nada. Es mucho mas importante tener salud, trabajo. Por eso, esta medalla es para la gente que esta arriesgando su vida. Nos ganó el mejor equipo del mundo, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil pero hicimos un gran juego. No hay ningún reproche", cerró.