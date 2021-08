Santalucía, DT de San José: "Cambiamos la mentalidad"

Tras un lustro, San José volvió a gritar campeón en el básquet de Mendoza. Con unión, fortaleza anímica, garra y talento, los conducidos por Fernando Santalucía se quedaron con los dos partidos en la serie final ante Macabi y coronaron un semestre formidable.

El «Chauchín», DT del campeón, se expresó tras el logro obtenido en el estadio de Andes Talleres.

– ¿Cómo analizas las finales ante Macabi?

– Sabíamos que iba a ser durísimo por la jerarquía del plantel. Planteamos que el juego sería desde los internos hacia afuera. Nos preparamos para neutralizar el centro y que no pudieran rotar rápidamente la bola; que entrara en un lado y que no saliera al lado opuesto. Esto nos dio el pie para poder ganarlo. Tuvimos que cambiar nuestra mentalidad, de ser un equipo ofensivo a ser defensivo para poder ir al ataque.

– ¿Cuánto cambiaron respecto a los partidos ante Macabi de la fase regular?

Del primer partido a la final hablamos de dos equipos totalmente distintos. En el inicio no contamos ni con Guevara ni con Paparini. Tuvimos un inicio de torneo peor que cualquiera. La pandemia nos complicó porque no pudimos tener continuidad y nos topamos con un Macabi bien parado, con jerarquía, que no pudimos frenar. De ahí en más se empezó a trabajar, con Enzo (Calderón) y el profe, sabiendo de que nos volveríamos a encontrar con Macabi. Cambiamos un 120%, más el agregado de la actitud que tuvimos para poder ganar la final.

– ¿Por qué fueron el mejor equipo?

– Fuimos el mejor equipo por un tema de actitud. Supimos jugar la final, aprovechar cada virtud nuestra al 100%. Pudimos atacar, marcar y hacerlos cometer errores a ellos desde el primer minuto hasta el 40, en los dos juegos. La concentración, sobre todo, fue clave.