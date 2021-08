MotoGP: la noticia en torno a Valentino Rossi que sacude al mundo del motociclismo

Valentino Rossi ha anunciado que se retira del Campeonato Mundial de MotoGP al final de la temporada 2021.

Lo dijo hoy en conferencia de prensa extraordinaria, en el marco del Gran Premio de Estiria, a 25 años de su primer podio mundialista logrado en este mismo escenario. La historia de Valentino es la más grande del motociclismo de velocidad con 9 títulos mundiales (siete de ellos en categoría reina), 115 victorias, 235 podios, 65 poles y 96 vueltas rápidas a lo largo de 423 carreras hasta el momento.

Será recordado el 5 de agosto de 2021 por este anuncio, poniendo punto final a 26 inolvidables temporadas. "Es una situación un poco embarazosa", dijo en su primera frase en la rueda de prensa. "Dije durante la temporada que tomaría mi decisión sobre el futuro en este verano. Voy a detenerme al final de este año, por tanto esta va a ser mi última mitad de temporada como piloto de MotoGP", fueron las palabras que salieron de su boca.

"Me hubiera gustado correr otros 20 o 25 años pero no es posible. Ha sido bonito, he vivido momentos inolvidables, el próximo año mi vida cambiará porque no voy a correr en moto, lo que he hecho los últimos 30 años, pero ha sido muy bonito...", continuó.