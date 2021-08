El equipo argentino definido para la Copa Davis

Con los regresos de Diego Schwartzman y Guido Pella, el debut de Federico Coria y la presencia de dos especialistas en dobles, Horacio Zeballos y Máximo González, la Argentina tiene definido a los tenistas que conformarán el equipo de Copa Davis que en septiembre recibirá a Bielorrusia, en Buenos Aires, por los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial I.



En ese contexto, si bien el cuerpo técnico encabezado por Gastón Gaudio (capitán) y Gustavo Marcaccio (subcapitán) aún no lo hizo oficial, durante la disputa del US Open en Nueva York quedó definido que el "Peque" Schwartzman, 14 en el ranking mundial de la ATP, liderará la formación que recibirá a Bielorrusia el 18 y 19 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.



Argentina regresará al Buenos Aires, cuya cancha central se llama Guillermo Vilas, luego de 16 años, desde la serie que jugó ante la República Checa en marzo de 2005, cuando se impuso por un holgado 5 a 0 por la ronda inicial del Grupo Mundial.



En el caso de Schwartzman (14) y Pella (85), las principales raquetas del equipo, no juegan la Davis desde las Finales de 2019 en Madrid cuando Argentina cayó en cuartos de final frente a España.

Pella, una de las raquetas argentinas.





Respecto de "Fefo" Coria (62), el hermano menor del "Mago" Guillermo (fue número 3 del planeta en 2004), se tratará de su primera vez en el equipo argentino y le llega en el mejor momento de su carrera.



En cuanto a los doblistas Zeballos y el tandilense "Machi" González estuvieron en la serie que Argentina perdió con Colombia en Bogotá por 3-1 en marzo de 2020, unos días antes del inicio de la pandemia de coronavirus.



El marplatense Zeballos es el número cuatro del mundo en dobles y ganó hace 10 días el Masters 1000 de Cincinnati (en pareja con el catalán Marcel Granollers), mientras que "Machi" González cumple una gran temporada junto a su compañero en el circuito, el italiano Simone Bolelli.



Según informaron fuentes cercanas al cuerpo técnico del "Gato" Gaudio a Télam, el sparring del equipo argentino durante las prácticas previas será Francisco Cerúndolo (107), finalista este año del Argentina Open (perdió la definición con Schwartzman) y al que le auguran un futuro enorme en el circuito.



En cuanto al rival, sus principales tenistas son Ilya Ivashka (53), de 27 años y ganador el pasado fin de semana de su primer título ATP, sobre el cemento de Winston Salem, y la segunda raqueta es Egor Gerasimov (82). Para el punto de dobles, el equipo europeo, que aún no está confirmado, suele contar con Andrei Vasilevski (85 del mundo en la especialidad).



Si la Argentina le gana a Bielorrusia obtendrá una plaza para competir en 2022 en los "Qualifiers" con los países que terminen entre las posiciones 5 a 18 en las Finales de este año y los otros ganadores del Grupo Mundial I de esta temporada.



En caso de perder, en 2022 el equipo nacional competirá para tratar de no descender al Grupo Mundial II.



En referencia al escenario, el Buenos Aires Lawn Tennis (BALTC) es la sede que más veces recibió a la principal competencia por equipos masculinos del tenis mundial: se jugaron un total de 40 series, la primera en abril de 1933, con victoria para los locales ante Chile por 4-0.



En las próximas semanas, de acuerdo a la evolución de la pandemia de coronavirus y las medidas que adopten las autoridades, la AAT informará acerca de las posibilidades de disputar la serie con público en las tribunas.



Argentina se consagró campeona de la Copa Davis una vez en su historia, en 2016 en Zagreb (3-2 a Croacia en la final), con el equipo que tenía como capitán a Daniel Orsanic y tuvo en esa definición al tandilense Juan Martín Del Potro, la figura estelar, más Leonardo Mayer, el bahiense Pella y Federico Delbonis, el héroe de la serie con su victoria en el quinto punto sobre el gigante croata Ivo Karlovic.