El festejo especial de Enzo Pérez y un sentido reconocimiento para sus compañeros

Enzo Pérez volvió a ser determinante para River. Luego del gol que cerró la victoria con Aldosivi, el volante mendocino apareció también en Junín para dar vuelta un partido duro que le permite al equipo de Marcelo Gallardo meterse de lleno en la pelea por el título que tanto se le viene negando al entrenador millonario.

Se jugaba el descuento y, luego de una serie de rebotes, la pelota le quedó servida para que con remate mordido sentencie el duelo con Sarmiento. Hubo celebración alocada, desahogo pero luego de abrazarse con todos y se dirigió a la cámara para realizar un particular gesto, acompañado de un beso. Según la cuenta de River fue para Montiel y el besito, para una sobrina.

De Enzo para Cache uD83DuDE0Apic.twitter.com/P1Fd2QBv4x — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2021

Luego, con el partido terminado, analizó el partido y destacó el esfuerzo de sus compañeros. "Me quedo con los tres puntos, con el esfuerzo que hemos hecho más allá de la dificultad que teníamos en este partido. Pusimos por delante el grupo, el equipo como hemos hecho siempre y sacamos adelante un partido difícil", expresó.

Sobre las complicaciones de la previa para armar el once, señaló: "Fijate que jugamos con tres centrales que eran números cinco, pero pusimos predisposición siempre, el grupo y el equipo". Debido a las ausencias obligadas de Leonardo Ponzio, Javier Pinola, Franco Armani y Jonatan Maidana, Enzo asumió la capitanía y se convirtió en el 18° jugador en toda la era de Gallardo.

"Me cargan porque todos los partidos es algo nuevo, pero siempre digo que durante toda mi carrera futbolística siempre puse por delante el equipo para poder ayudar, he ido cambiando y eso es bueno porque me hace jugar siempre, así que bienvenido sea y me quedo con la actitud, las ganas, el esfuerzo, el convencimiento y los tres puntos que nos llevamos de acá", finalizó.