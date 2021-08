El llamado de Hamilton a Verstappen que conmueve a la Fórmula 1

A mediados de julio, Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron noticia tras la carrera en Silverstone por el duro choque que sufrió el neerlandés en la primera vuelta, al terminar contra el muro de contención luego de un toque del británico, que terminó ganando la carrera y desató varios cruces verbales.

Es que luego de aquel episodio hubo declaraciones de ambas partes, incluido un tweet de Verstappen disparando contra Hamilton al asegurar que "no era respetuosa" la celebración del piloto británico al ganar la pelea mientras él se encontraba en el hospital.

Un mes después de aquellos hechos, el piloto de Red Bull reveló en diálogo con DAZN que ambos tuvieron una conversación telefónica después de lo sucedido, y que incluso fue el propio piloto de Mercedes quien se puso en contacto para aclarar los tantos y saber cómo estaba de salud.

"Me llamó y charlamos un poco. Hemos pasado página. Obviamente, no estaba contento con lo que pasó en Silverstone y aún no lo estoy", afirmó Verstappen, quien además aseguro que "fue el accidente más duro de mi carrera y espero que lo siga siendo. Uno nunca quiere chocarse, pero, afortunadamente, quedó demostrado lo seguros que son estos coches"

Finalmente, el neerlandés dijo que "siempre he sido una persona calmada. Por supuesto que algunas veces, en el pasado, por la radio no lo estuve porque me sentía molesto. Pero es porque siempre quiero lo mejor, siempre quiero ganar. Intento estar en la mejor posición que el coche me permite".