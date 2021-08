Desbordados de alegría, así llegaron Los Pumas 7's tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

La Selección argentina de rugby reducido, Los Pumas 7's, hicieron historia en Tokio 2020 al quedarse con la medalla de bronce, la primera de la historia de los Juegos Olímpicos para nuestro país, y este lunes llegaron al país a puro festejo, ya que de momento son los únicos de la delegación albiceleste en lograr una medalla.

Después de la habilitación del Ministerio de Salud para que las delegaciones olímpicas puedan ingresar a la Argentina, el plantel de Santiago Gómez Cora aterrizó en Ezeiza y allí los jugadores manifestaron su alegría saltando y cantando "soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar...".

En su arribo al país, Gómez Cora dialogó con la prensa y remarcó las fortalezas del plantel: "Es algo que se había propuesto, el dar por el equipo, el dar por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro".

Por último, el head coach argentino manifestó que esta medalla "es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos".