Preocupación en la Fórmula 1 por insólitas amenazas a Lewis Hamilton

Lo ocurrido en Silverstone todavía genera polémica. Fue el primer encontronazo fuerte entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, y por esa situación se abrió una marcada grieta entre los fanáticos. Ese día, el siete veces campeón, se quedó con la victoria y lo celebró ante su gente, en un escenario colmado que disfrutó de ver ganar a su ídolo.

Pero ahora, en pocas semanas, ese punto a favor lo tendrá Max ya que la Fórmula 1 regresará a Países Bajos tras 36 años y los integrantes de la armada naranja lanzaron una fuerte amenaza contra el británico. Richard Verschoor, piloto de la Fórmula 3, se encargó de brindar detalles de la movida que mantiene en alerta a los organizadores.

"Básicamente, me está diciendo que me una al grupo y que le tire tomates a Lewis. Le contesté que eso es absolutamente ridículo y que a gente así no se le puede llamar fan", contó. Jan Lammers, ex piloto de F1 y director deportivo del evento, pidió tranquilidad y que traten a Hamilton como se merece.

"El deporte debe confraternizar y no debemos meternos en situaciones incómodas o desagradables como sucede en el fútbol… Es lógico que todos tengan sus preferencias, pero hagámoslo de forma civilizada y afrontándolo. Podemos hacerlo de tal manera que sorprendamos a Hamilton con nuestra deportividad y hospitalidad”, aseguró.

Y sentenció: "Estamos hablando de un siete veces Campeón del Mundo que se puede comparar a un Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Hay que recibirlo con grandes aplausos y no saldar la cuenta por un solo incidente". El 5 de septiembre, en el circuito de Zandvoort, sabremos si los fanáticos cumplen con su promesa o es simplemente un aviso para distraer a Lewis.