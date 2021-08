Fue el mejor del mundo, no se lo contó a sus hijos y la explicación es tremenda

Fernando Belasteguín es una leyenda viviente del padel. El nacido en Pehuajó el 19 de mayo de 1979 rompió cuanto récord se le puso en el camino y ostenta un registro único en cualquier disciplina: fue el número uno del ranking del World Padel Tour ¡durante 16 años de manera consecutiva! Fue la mejor paleta del planeta entre 2002 y 2017, más allá de que actualmente se sostiene en el conteo en la 3ª posición.

Pese a su fama dentro del mundo del deporte, The Boss siempre prefirió el perfil bajo y durante una entrevista con el podcast del periodista Juan Pablo Varsky sorprendió a todos a la hora de explicar los motivos por los cuales prefirió no contarle a sus hijos de su éxito hasta que ellos mismos lo descubrieron.

“Mi hijo ahora cumple 13. Mi otra hija tiene 11 y la más chica, 8. Hasta hace cuatro años, cuatro años y medio, cuando Fede pasó al patio de los más grandes en el colegio, en ningún momento le contamos que yo era el número 1 del mundo en algo. Veían que había paletas, que había bolsos, pero en ningún momento les conté, porque en mi casa no tengo ningún trofeo de mi carrera”, comenzó su relato el hombre que actualmente tiene como compañero a Sanyo Gutiérrez.

Bela, cuya posición de juego es revés y con 8930 puntos aparece en el tercer escalafón del World Padel Tour (por delante se encuentran los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón), dio a conocer sus motivos: “Tenía claro que en algún momento de mi vida iba a tener hijos, y yo no quería que mis hijos se críen en el entorno del campeón. Entonces le di los trofeos a mis amigos, hay muchos que tienen mis trofeos”.

“Hasta hace 4 ó 5 años, que él cambió de patio, a donde va con chicos de 8 a 12... Un día lo fui a buscar y me dice ‘¿Papi, es cierto que sos el número uno del mundo?’. Y le digo ‘Fede, ¿quién te dijo eso?’. ‘No, me lo dijeron unos chicos en el patio’, me contestó. Yo no sabía qué hacer. Me hice el pelotudo”, manifestó. Y luego, añadió: “Hablamos con el colegio, para ver cómo decírselo. Me dicen que es algo evidente, cierto y no le tenía que mentir. Al otro día le digo que es cierto, y ahí le contó a las hermanas. Desde ese momento me siguen mucho más”.

A sus 42 años, Belasteguín sigue siendo uno de los mejores jugadores de padel del mundo. En lo que va de la temporada, el argentino ostenta un registro de 22 victorias en 27 presentaciones y levantó tres títulos: Estrella Damm València Open, Cupra Vigo Open y Adeslas Madrid Open. Además fue finalista en el Estrella Damm Las Rozas Open. A lo largo de su carrera posee el impactante registro de 395 victorias en 446 enfrentamientos (sólo 51 derrotas) y una racha de 63 triunfos en fila.

Durante años conformó una dupla legendaria con el argentino Juan Martín Díaz y luego fue parte de otro dúo imbatible en compañía del brasileño Pablo Lima. Tras un breve período con la gran promesa argentina Agustín Tapia, decidió cambiar nuevamente de compañero y se asoció con otra estrella nacional como es Gutiérrez.

El circuito del WPT lleva un crecimiento sostenido durante los últimos años y Bela tiene mucho que ver en ese ascenso vertiginoso que logró el padel a nivel mundial, principalmente con fuertes raíces en Argentina, España y Suecia, más allá de que el calendario del circuito también tiene fechas en otros países que poco a poco comienzan a sumarse al gran furor. En el país, el ya tradicional Buenos Aires Master se desarrollará del 22 al 28 de noviembre.