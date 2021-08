Jean Todt y una cruda revelación sobre la salud de Michael Schumacher

Michael Schumacher sigue recuperándose de la grave caída que sufrió en 2013. El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todt en una entrevista para el diario germano "Bild" habló sobre la importancia de Corinna, la esposa del siete veces campeón de la Fórmula 1, en su recuperación.

Según el directivo, si aún sigue vivo es "gracias al trabajo de los doctores y a la ayuda de Corinna", su mujer. El artífice de los éxitos del tándem Schumacher-Ferrari apunta, además, que sigue sufriendo: "Corinna quería que Michael sobreviviera, y lo ha hecho, pero con consecuencias. Ahora mismo está luchando contra esas consecuencias y espero que las cosas poco a poco vayan mejorando".

"He pasado mucho tiempo con Corinna desde que Michael tuvo ese accidente tan grave. Ella es una gran mujer y ha tomado el mando de la familia. No esperaba que sucediese eso, pero acabó pasando y no tenía otra opción", confesó.

Todo ese tiempo con la familia hizo que Todt le tenga un cariño especial a su hijo Mick, actual piloto del equipo Haas, tal y como confesó en la entrevista: "Siempre tendrá un hueco especial en mi corazón y también en el de mi mujer Michelle". Estas revelaciones llegan a menos de un mes del estreno del documental sobre la vida del alemán que se estrenará en Netflix el 15 de septiembre.