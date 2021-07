Las tajantes palabras de Alonso que encienden la Fórmula 1: "No voy a reponder sobre Lewis Hamilton"

Fernando Alonso (Alpine), bicampeón del mundo de Fórmula 1, habló en conferencia de prensa en el marco de un acto de su escudería en Barcelona. Allí se refirió a su futuro y destacó que "no hay que descartar a Mercedes" y a Lewis Hamilton en la pelea por el título, pese al contundente dominio de Max Verstappen.

En primer lugar, el piloto español aseguró que mantiene las ilusiones de competir por el título en 2022. "En 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. Va a haber cambios. ¿Y por qué no nosotros? Pero no quiero titulares de vamos a ganar o ese tipo", explicó. "No estaríamos aquí si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba", agregó.

Luego, se volcó hacia otro costado de la competencia: la conformación de las duplas en las escuderías. En ese sentido, guardó silencio al ser preguntado acerca de si el inglés George Russell (Williams) podría ser un buen compañero para su compatriota Hamilton. "No voy a responder nada de Lewis Hamilton, ni de George Russell ni de otro. Lo que pienso yo es seguramente lo que pensamos todos. En la F1 no tenemos opción de elegir al compañero; es el equipo el que elige siempre al que considera el más adecuado", señaló.

Con respeto a Hamilton y a Mercedes, sentenció: "La pretemporada estuvo regular para Mercedes, aunque luego ganaron las primeras carreras. Pero luego Red Bull tomó ventaja. Hay que ser cautos, no obstante; no se puede descartar a Mercedes aún". "Creo que va a estar apretado, en lo que es el título; y en lo que no es el título", agregó.

"Aunque sabes que las posiciones están bastante definidas, sabes que cada fin de semana puede haber una sorpresa, positiva o negativa; y esperas que ojalá seas tú el que de la sorpresa positiva", cerró Alonso.