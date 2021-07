¿Se retira? La frase de Roger Federer que mantiene en vilo al mundo del deporte

El suizo Roger Federer dejó caer en rueda de prensa que le gustaría volver a jugar en Wimbledon, pero que a su edad no se puede estar seguro de nada. El tenista de Basilea compareció antes los medios tras su peor derrota en los últimos 19 años y tras ceder por primera vez en 22 años un 6-0 en hierba.

El golpe de la caída ante Hubert Hurkacz, en palabras del helvético: "Me sentí muy decepcionado. Me siento terriblemente agotado y podría ir a dormir una siesta ahora... Puse todo y ahora que terminó me encuentro agotado. Estos últimos 18 meses fueron largos y duros. De todos modos, estoy muy contento con un montón de cosas que sucedieron en estas últimas semanas".

¿El posible retiro? Con casi 40 años a cuestas, el suizo no eludió la pregunta: "Sólo necesito parar para poner todo en perspectiva. Uno necesita de un objetivo y tiene que saber que no puede escalar la montaña de una, sino que hay que ir paso a paso. En ese sentido, Wimbledon fue el primer paso".

"Hay que hablar con el equipo y no tener prisa por tomar una decisión. Hay que analizar qué salió bien y qué no, evaluar cómo está mi físico, la rodilla, cómo me encuentro mentalmente. Honestamente sabía que iba a ser muy difícil. Debo tomarme mi tiempo y buscar la decisión correcta, pero mi objetivo claramente es seguir jugando", afirmó.

Federer, además, se refirió a su presencia en los Juegos Olímpicos y sembró dudas: "Aún no sé que voy a hacer a partir de este momento. No puedo decir nada más... Pronto haré un anuncio al respecto. Estoy muy cansado. Ahora mismo me podría ir a dormir. Así me siento. Sé que estaré bien dentro de poco. Sé cómo pasar estas situaciones".