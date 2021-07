El Turismo Carretera tendrá una ausencia de peso en Concordia

El Turismo Carretera disputará este fin de semana su séptima fecha del calendario. Será en el autódromo de Concordia, donde habrá 45 máquinas en pista, aunque habrá una importante ausencia. Se trata de Sergio Alaux, que sigue sin equipo después de haberse desvinculado del Sportteam.

Según informa el sitio Carburando, el piloto de Pigüé tiene avanzadas las negociaciones para regresar a la categoría pero su idea es dejar pasar esta fecha para volver bien organizados al compromiso siguiente que será el 1 de agosto, que todavía no tiene escenario confirmado. En el torneo Alaux está 42do con 40,5 puntos.

Además, se producirá la vuelva de Lionel Ugalde, quien se había perdido la cita nicoleña debido a que uno de los integrantes de su equipo se contagió coronavirus: “Por suerte todos los chicos están muy bien, no tuvieron complicaciones, están recuperados, y en mi caso no me contagie porque no había estado con ellos. Estamos trabajando para estar el fin de semana que viene en Concordia".

Otra importante novedad tiene como protagonista a Juan Martín Bruno, quien recibió la aprobación de parte de la CAF de la ACTC y podrá continuar su campaña deportiva con Torino, corre actualmente con Dodge, ya que días atrás adquirió estructura cero kilómetro y lo estrenará en la próxima competencia. Ezequiel Giustozzi seguirá siendo su motorista.