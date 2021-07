El posteo de Castrilli sobre Dibu Martínez que generó una fuerte polémica

El show de Emiliano Martínez durante los penales entre Argentina y Colombia recorren los portales del mundo, como también las redes sociales. Frases, gestos, risas y festejos, un combo que "sirvió" para poner nerviosos a sus rivales y contener tres de los cinco penales ejecutados por los cafeteros.

Sin embargo, según Javier Castrilli, el arquero pudo haber sido hasta expulsado y lo explicó en las redes sociales, donde generó polémica, además de un intenso debate: "Martínez debió ser amonestado x conducta antideportiva antes del penal ejecutado por Mina y expulsado al festejar realizando gestos c/ambos brazos extendidos y simultáneamente llevarlos arriba y hacia abajo en forma reiterada con una inequívoca lectura: haberse 'copulado' a Mina".

Las críticas no tardaron en llegarle pero el Sheriff no se amedrentó y redobló la apuesta. "En la pág. 115 de las Reglas de Juego se encuentra el menú de causas por las cuales DEBE amonestarse por 'conducta incorrecta'. Martínez debió ser amonestado y luego expulsado por sus gestos. Aprovecho para agradecer todos los 'elogios' que me deparan mis compatriotas", agregó.

Y, en la misma línea, continuó: "En el fútbol nos quejamos de la violencia sin embargo la naturalizamos y justificamos (peor aún) cuando nos favorece. Lo de Martínez constituyó un claro ejemplo de violencia simbólica (los gestos - expulsión ) y de distracción indebida (sus mensajes orales - amonestación)".

"Los gestos. Pocos espacios pueden alcanzar al fútbol en cuanto a la carga simbólica que adquieren los gestos. La violencia simbólica en el fútbol se expresa a través de ellos. Es habitual encontrar en él cuestiones sexuales y de género. Proviniendo de los protagonistas es grave", agregó.