Riquelme no aguantó más el momento de Boca y encaró a los jugadores

Juan Román Riquelme apareció en escena ante el plantel de Boca en medio de una nueva semana tormentosa y dejó un mensaje de gratitud y advertencia para con los jugadores.

El ídolo xeneize y vicepresidente de la institución charló con los futbolistas y les reconoció el esfuerzo de los últimos días: "Les agradezco todo lo que hicieron con Atlético Mineiro. Sabemos que fuimos perjudicados pero como jugamos esa serie es como tenemos que encarar lo que viene".

Sin embargo, a ello le siguió la parte más fuerte de su discurso: "Quiero que estén comprometidos con el club y que tengan ganas de estar acá. No me gusta que estén pensando en transferencias o que quieran irse. No tengo más ganas de escuchar que hay alguien que quiere irse o que quiere que aceptemos una oferta". Clarito.

El caso Villa, detonante de una nueva batalla en Boca

Sebastián Villa decidió este jueves despedirse de todos sus compañeros y cuerpo técnico y retirarse con sus pertenencias del entrenamiento para presionar al Consejo de Fútbol a que acepte la oferta del Brujas de Bélgica, en principio rechazada.

Por ahora, la postura de los dirigentes de Boca es esperar a que Brujas mejore la oferta o el tema pasará a legales si es que el jugador sigue faltando a su trabajo. Mientras tanto, Miguel Ángel Russo tendrá una difícil tarea que resolver de cara a los partidos contra Talleres, en Córdoba, y al Superclásico contra River por los octavos de final de la Copa Argentina. El juvenil Aaron Molinas ya se perfila para reemplazar a Villa, por lo menos para el primer encuentro.