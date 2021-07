La "avivada" de Hamilton que le permitió ganarle la pole a Verstappen

Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, tras lograr el mejor tiempo en la calificación del circuito del Hungaroring. Aprovechó con maestría la Q3 para dar un golpe sobre la mesa y sacar tajada del sorprendente cambio de neumáticos de Red Bull, que optó por blandos.

La estrategia del equipo austríaco no salió bien y el campeón pudo incluso jugar con Max Verstappen en la última vuelta de la Q3, ralentizando el ritmo del líder del Mundial para provocar su 'desesperación' ante la falta de tiempo. El inglés logró su cometido, la sesión transcurrió y abrochó una meritoria 'pole' que pone fin a cinco seguidas del neerlandés.

Además, la apuesta de los Red Bull de cambiar el neumático medio por el blando --una decisión que les obligará a salir este domingo con ese mismo compuesto-- permitió que su compañero Valtteri Bottas finalizase con la segunda posición, dejando a Verstappen y Sergio Pérez en la tercera y cuarta plaza.

Esta avivada le valió algunos abucheos desde las tribunas del Hungaroring en Mogyoród. "Nunca me había sentido tan bien con los abucheos. En todo caso, solo me alimenta, me da más energía, así que realmente no me importa”, dijo y agregó: "Fue una vuelta de clasificación increíble. Increíble trabajo en equipo de todos con el auto desarrollándose constantemente".

Hasta acá, Verstappen es líder de la tabla de pilotos con 185 puntos seguido por el británico que ostenta 177. El tercer lugar es de Lando Norris, de McLaren, con 113 y el cuarto lo tiene a Valtteri Bottas con 104.