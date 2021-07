La agenda para el deporte argentino en el noveno día de competencia

= Sábado 31 de julio =



21.30 Hockey (masculino): Argentina vs Alemania, cuartos de final.



21.40 Atletismo: Belen Cassetta / clasificación, 3.000 con obstáculos / serie 1.



= Domingo 1 de agosto =



00:05 Vela: 470 - femenino / María Belén Tavella-Lourdes Hartkopf / carrera 07 y 08



00:05 Vela: Nacra 17 / Santiago Lange y Cecilia Carranza / carrera 10, 11 y 12.



01.40 Básquetbol: Argentina vs. Japón.



02.15 Handball: Argentina vs. España.



03:05 Vela: Finn masculino / carrera 09 y 10.



09.45 Vóleibol (masculino): Argentina vs. Estados Unidos.