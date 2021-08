Fórmula 1: el desafiante mensaje de Lewis Hamilton tras lograr la pole

Lewis Hamilton volvió a ganarle a Max Verstappen. El británico se quedó con la pole en Hungría pero al llegar al sitio donde dejan sus autos, desde las gradas se escuchó una constante reprobación hacia el siete veces campeón. Es que, justamente, en ese sector había muchos fanáticos del hombre de Red Bull quienes buscaron intimidar al campeón.

Sin embargo, en lugar de comprometerlo, el hombre de Mercedes fue por más y les dejó un desafiante mensaje que provocó un mayor malestar: "Nunca me había sentido tan bien con los abucheos. En todo caso, solo me alimenta, me da más energía, así que realmente no me importa".

Esa reacción de los fanáticos tiene que ver con lo ocurrido en Silverstone pero, además, por la situación que generó el británico y complicó a los Red Bull en la Q3. Se colocó delante de ellos en la calle de los pits cuando restaban poco más de dos minutos para el cierre, levantó el pie del acelerador y demoró más de la cuenta la salida a pista.

Lo sucedido no fue ilegal y hasta podría tomarse como una falla de Red Bull por salir tan tarde de los pits, pero de todos modos el hecho no quedó a un costado y sumó una nueva perlita a esta feroz batalla que mantienen los máximos candidatos a la corona.