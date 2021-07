La contundente declaración de Fabrizio Angileri sobre su futuro en River

Fabrizio Angileri es uno de los jugadores del plantel de River que cuenta con chances de ser transferido al fútbol europeo. De hecho, Lazio (Italia) asomaba como como uno de los interesados en contratarlo. De todos modos, el propio lateral izquierdo de 27 años salió a aclarar su situación.

"Me puso un poco molesto todo lo que se habló que mi vida estaba un paso afuera de River. Había periodistas que me ponían más afuera que adentro y la verdad que yo tenía la justa y no había nada. Nunca me desenfoqué de lo que era la pretemporada y estoy con la cabeza puesta en River", explicó en una entrevista con el programa River Monumental.

A su vez, agregó que "el mercado de pases estuvo parado". Y afirmó: "Nunca me desenfoqué de la pretemporada. Estoy contento por los amistosos y estar bien físicamente. Estoy a las órdenes del técnico. Trabajo en River, juego para River y en ningún momento se me cruzó ir a decirle a un dirigente que acepte una oferta. Estoy lejos de sentarme con un dirigente y presionarlo".

El lateral mendocino aseguró que uno de sus objetivos es tener su chance en la Selección Argentina. Estuvo en la lista preliminar para la Copa América, aunque finalmente no quedó. "Uno sueña con estar ahí. Me siento con mucha fe, confianza. Tiempo al tiempo. Los que están al mando de la Selección saben quiénes pueden jugar ahí. Esperaré la oportunidad", dijo.