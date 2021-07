Fórmula 1: el desafiante aviso de Max Verstappen a Lewis Hamilton

Lo ocurrido en Silverstone entre Max Verstappen y Lewis Hamilton puede suponer un antes y un después en el mundial de Fórmula 1. La tensión es máxima y no parece que vaya a ir a menos. Ambos protagonistas se culparon entre sí, ambos equipos se culparon entre sí... y la FIA sancionó a un Hamilton que se acabó llevando la victoria ante su público en las gradas.

La FIA anunció el martes que Red Bull había presentado un derecho de revisión del incidente, con una audiencia prevista para el jueves durante el Gran Premio de Hungría. Pero en medio del revuelo en torno al incidente, Verstappen envió desafiante aviso: "No presto atención a los juegos mentales. Estas cosas no me molestan. Cualquier cosa más allá de eso no es relevante para mí".

"No tengo mucho que decir sobre todo el revuelo mediático, y para ser honesto, no me interesa involucrarme en nada de eso. Sé lo que pasó y obviamente, tengo un sentimiento acerca de cómo terminó mi carrera, pero ahora sólo me estoy enfocando en asegurarme de que estamos lo mejor que podemos en la pista para que podamos seguir adelante en el campeonato", agregó.

Verstappen quedó dolorido tras el impacto en Silverstone, y fue trasladado al hospital para someterse a una resonancia magnética por precaución antes de ser dado de alta unas horas después. Se preparó para su regreso completando una carrera de simulador de 24 horas el pasado fin de semana, participando en las 24 Horas de Spa de iRacing.

"Estoy un poco adolorido, pero eso es normal después de un impacto tan fuerte, pero estoy entrenando y me siento bien. Hice una carrera de simulador de 24 horas esta semana y fue una buena prueba. Me sentí absolutamente bien, lo que me hace sentirme positivo de cara al fin de semana. Estoy listo para volver a correr", cerró.