Los Pumas podrían jugar el primer partido ante All Blacks en Australia

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, podría jugar el primer partido ante Nueva Zelanda en el Rugby Championship en la ciudad australiana de Perth en vez de hacerlo en Auckland, debido que los All Blacks jugarán allí unos días antes y así evitarían un traslado en medio de la pandemia de coronavirus.



La New Zealand Rugby (NZR) confirmó que el primer test de la serie por la Bledisloe Cup, que se celebra a tres, uno fuera del Championship y los otros dos dentro del mismo certamen que juegan junto a Sudáfrica y Argentina, será como estaba previsto el 7 de agosto en Eden Park en Auckland, señaló NewsHub.





Chris Lendrum, director general de la NZR insiste en que los planes de contingencia progresan tras el anuncio del viernes pasado de una pausa de ocho semanas en la burbuja de viajes Trans-Tasman, es decir que los equipos que se trasladen de Australia a Nueva Zelanda y viceversa tendrían que hacer un asilamiento social de 10 días.



También se está planificando que los Wallabies se queden en Nueva Zelanda para jugar un segundo test, y viajar menos por las restricciones de viaje para mitigar los efectos del coronavirus, pero no se conoce la sede ya que el Sky Stadium de Wellington albergará otro evento en esa fecha.



El tercer test se jugará en Perth y los All Blacks se quedarían allí para jugar contra Argentina el 11 de septiembre, en tanto que el segundo test de Los Pumas ante los neozelandeses no sufrirá cambios y tendrá lugar el 18 de septiembre en el Sky Stadium.