Los dos tries espectaculares de Moneta para meter a Los Pumas en semifinales

Los Pumas están haciendo historia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La selección argentina de rugby, en modalidad seven, venció a Sudáfrica por 19-14, con uno menos, y avanzó a las semifinales del certamen, donde esperan por Fiji.

Marcos Moneta, el Rayo, fue el principal héroe de la jornada: marcó los dos tries para que el equipo de Santiago Gómez Cora logre dar vuelta el partido. "Tengo muy poca memoria de los tries. Estoy feliz por el equipo. Me acuerdo pocos detalles. Por suerte salió", expresó en diálogo con TyC Sports al finalizar el encuentro.

"Estaba muy cuesta arriba porque se fue Gasti (Gastón Revol), que es un referente del equipo. Nos arengamos dentro de la cancha y demostramos lo que es un equipo", añadió. Y sentenció: "Lo hicimos por el equipo, por Argentina, por Gasti especialmente, que son sus últimos Juegos Olímpicos. Feliz por haber sacado este partido adelante".

Los tries de Moneta