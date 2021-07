Así continuará la agenda de los argentinos en Tokio 2020

Programa de competencia de los atletas argentinos en la quinta jornada de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



= Miércoles 28 de julio =



00:05 Vela: RS:X - masculino / Francisco Saubidet/ carreras 07, 08 y 09.



00:05 Vela: Finn / Facundo Olezza/ carreras 03 y 04



00:15 Vela: RS:X - femenino / Celia Tejerina / carerras 07, 08 y 09



02:35 Vela: Nacra 17 / Santiago Lange y Cecilia Carranza / carreras 01, 02 y 03.



02:50 Vela: 470 femenino / Belén Tavella y Lourdes Hartkopf / carrera 01 y 02



02:50 Vela: 49er FX femenino / Victoria Travascio y María Sol Branz / carreras 04, 05 y 06.



01.50 Canotaje: Lucas Rossi / Eliminatorias K1



02.00 Ciclismo ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj



02.20 Vóleibol: Argentina vs. Francia (masculino)



04.15 Handball: Argentina vs. Noruega



07.00 Hockey: Argentina vs. China (Leonas).



07.45 Natación: Julia Sebastián / Eliminatorias 200m pecho / serie 3.



08.00 Fútbol: Argentina vs. España.