Los Pumas 7s hicieron un gran partido pero no pudieron con los All Blacks

FULL TIME . WA MUTUNGA | Day One done ?



See you back on @skysportnz tomorrowuD83DuDC47uD83CuDFFD



POOL GAME 3

uD83CuDFC9 v Australia

? Tuesday, 1.30pm NZT

uD83DuDCFA @skysportnz @TheNZTeam pic.twitter.com/mXTGX8ZN9u