Increíble: el premio machista que recibió una futbolista

No es extraño que un equipo de fútbol tenga patrocinadores que hagan regalos a los jugadores para que los promocionen en sus redes sociales, pero lo que ha ocurrido en Paraguay no tiene nombre: Dahiana Bogarín, estrella del Club Olimpia femenino, ha posado en el perfil de Instagram del equipo con un presente que se torna machista cuando piensas en el trasfondo del mismo: ¡un conjunto de cacerolas! "Dahiana Bogarin fue elegida como jugadora destacada de la Fecha 3, con victoria ante Guaraní y se llevó el premio de Casa Tramontina", expresó el Club Olimpia femenino en su perfil de Instagram. Pero como bien han apuntado algunos usuarios de esta red social, ¿no había mejor regalo? ¿Por qué si es futbolista hay que darle un conjunto de ollas como premio?

Está claro que no deja de ser una vinculación de la cocina con las mujeres, algo que sigue estando patente en muchas sociedades tal y como se ve en la imagen. También ha sido una mala campaña de marketing para Casa Tramontina, la marca propietaria de estas cacerolas paraguayas, pero lo cierto es que tras dos días, no solo no han pedido disculpas ninguna de las partes implicadas; tampoco han borrado la fotografía.