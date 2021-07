El Gobierno negó haber habilitado el corredor sanitario para Boca y sigue la polémica

Boca Juniors atraviesa un momento de suma incertidumbre. Es que el Xeneize debe medirse con Banfield el sábado desde las 20.15 por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol y aún no sabe si podrá jugar con titulares o si deberá disponer de un equipo alternativo.

Todo comenzó con el gran conflicto que protagonizó Boca en Brasil en el cruce con Atlético Mineiro que desencadenó en dudas sobre la ruptura de la burbuja sanitaria del plantel por lo que finalmente debió quedar aislado. En ese sentido, se especuló con que la dirigencia emitiera un pedido especial para habilitar un "corredor sanitario" y que los futbolistas que arrojaran testeos negativos pudieran jugar.

Sin embargo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló hoy en declaraciones a Radio 10: "No hemos recibido ninguna notificación, ningún pedido ni ninguna solicitud". Luego, la ministra amplió: "Han dicho que yo hablé con personas, pero lo cierto es que hasta ahora Salud no ha recibido ninguna solicitud de Boca, por lo tanto no ha emitido ninguna recomendación".

"Estamos a la espera del pedido y en caso de que lo recibamos se procederá a evaluar el riesgo para hacer la recomendación de salud", añadió.

Boca espera por los testeos y la Reserva jugó completa: ¿quién jugará?

Puertas adentro de la concentración, se esperan los resultados de los hisopados al plantel profesional que continúa aislado.

Uno de los datos a tener en cuenta es que la Reserva de Boca, dirigida por Sebastián Battaglia, no cuidó a sus titulares para visitar al Taladro en Luis Guillón. Estos fueron los 11: Agustín Lastra; Eros Mancuso, Balthazar Bernardi, Gabriel Aranda, Valentín Barco; Rodrigo Montes, Kevin Duarte, Israel Escalante, Gabriel Vega; Vicente Taborda y Ezequiel Almirón.

El caso Boca vs. el caso River

Vizzotti dijo también que hablando "desde un área absolutamente técnica, la situación es diferente lo que había pasado con River, cuando había 15 personas positivas". "Con esto no digo que lo vamos a autorizar ni que no, lo que digo es que no es lo mismo", añadió la titular de Salud.