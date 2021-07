Crece la polémica con Verstappen: la verdadera causa por la que Hamilton ha renovado con Mercedes

Como si no fuera suficiente la tensión entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, tras el polémico incidente del pasado domingo en Silverstone, ahora llega un especialista en meter "bocadillos", como Ralf Schumacher, para agitar un poco más la coctelera de los agravios. El ex Williams entre varios equipos de Fórmula 1, sostiene que la única razón por la que Mercedes ha renovado por dos años más al múltiple campeón del mundo, es porque Max les habría dicho que no al ser sondeado para firmar con ellos.

"Para mí, esa extensión significa principalmente que Max rechazó a Mercedes. Creo que Mercedes había puesto todas sus esperanzas en capturar a Verstappen para ese volante, con el fin de asegurar completamente su futuro. Esa idea ya no existe y, en mi opinión, Lewis era la única alternativa ', aseguró Ralf en 'Sport Bild'.

Para el expiloto alemán, no está nada claro si los de Brackley podrán darle la vuelta a la realidad de este campeonato. Piensa así incluso con el cero de Verstappen en Gran Bretaña y con su ventaja reducida a sólo 8 puntos sobre Hamilton, con 13 pruebas por disputarse, aunque finalmente podrían ser alguna menos por la incidencia del Covid que amenaza a en países como Brasil o Japón.

"Tengo curiosidad por saber si Mercedes podrá darle la vuelta al Mundial, porque Red Bull todavía tiene mucho que ofrecer, y quizá no lo ha demostrado todo todavía. Realmente se reducirá a un duelo entre Hamilton y Verstappen. Espero que nadie salga herido. Cada vez me recuerdan más a Senna y Prost y la forma en que se manejaban en pista", concluye el alemán.