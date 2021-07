Tremenda gastada de Paredes a Richarlison, que hoy fue la figura de Brasil

Los jugadores de la Selección Argentina siguen de festejo después de obtener la Copa América 2021 ante Brasil y, por esto, no dejan pasar oportunidad alguna para recordar su victoria. La última "víctima" fue el delantero brasileño Richarlison, quien está disputando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a quien Leandro Paredes gastó sin piedad en un posteo de TyC Sports, para que luego se sumen Ángel Di María y Giovani Lo Celso.

Richarlison anotó tres goles en el debut de Brasil en Tokio ante Alemania y TyC Sports publicó una foto destacando esto. Allí, Paredes apareció y tiró la primera bala: "¿Y en la final?". Minutos después, se sumaron Di María y Lo Celso con emojis de silencio, risas y más.

Richarlison fue parte del equipo de Brasil que terminó derrotado por Argentina en la final de la Copa América. "Vamos a ser campeones", había dicho el atacante de Everton antes de la final. Pero no solo no fueron campeones, sino que Paredes, Di María y Lo Celso -que están todos juntos de vacaciones- no se olvidaron de esto.