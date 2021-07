"Si la vez pasada nadie se quejó...": Pergolini destrozó a la dirigencia de Boca tras la escandalosa eliminación

Apenas finalizado el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, en el que el Xeneize perdió por penales luego de que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich y el encargado del VAR, el chileno Julio Bascuñán, decidieran anularle un gol lícito por un offside inexistente, Mario Pergolini usó sus redes sociales para manifestar su bronca contra la Conmebol y contra la dirigencia de Boca, y este miércoles continuó en su programa radial.

"Váyanse a cag*r. Esto es una vergüenza. Y nadie defiende a Boca. Dejaron pasar la anterior y acá está el resultado. Seamos vivos donde hay que serlo, no en la semana POR TELE CHUPÁNDOLE LAS MEDIAS A CONMEBOL. UNA VERGÜENZA. Métanse el VAR en el *rto", escribió el exvicepresidente del Xeneize en Instagram.

Y este miércoles continuó con sus críticas tanto a la Conmebol como a la dirigencia, de la cual fue parte, en su programa Maldición, de Vorterix. El primer apuntado, sin mencionarlo, fue Juan Román Riquelme, quien habló pasada la medianoche para manifestar su fastidio.

"Cuando uno no salta, después hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes me parece que es una locura. Hay que charlar las cosas como hay que charlar" dijo en alusión también a Raúl Cascini, a quien se lo vio agarrándose a piñas en los pasillos del Mineirao.

"Es una barbaridad. La verdad que es tan obvio, aunque no fuese una campaña, es tan obvio que da vergüenza. Me parece un poco que es una vergüenza", agregó contra la Conmebol, pero rápidamente volvió a apuntar hacia la dirigencia encabezada por el presidente Jorge Ameal.

"Pero también tiene que ver un poco con las conductas. Si la vez pasada nadie se quejó, todos calladitos, por miedo a que le digan algo. Que la Conmebol, si no pueden meter manos ellos, no le chupan un poco las medias... Obvio que después pasa lo que pasa. Después no podés salir a hacerte el patovica a golpear gente, más siendo empleado del club", analizó.

Luego, el empresario y conductor radial contó que en su momento él fue sancionado por criticar a la Confederación Sudamericana. "Digo esto ahora y me quejo ahora porque también me quejé antes. Y me pusieron una multa. A mí la Conmebol me puso una multa de 35 mil dólares por putearlos, por decir que era medio un tongo su VAR. ¿Y los dirigentes qué te dicen? 'No, callate porque nos van a cagar, preferible es ir charlando'. Y es lo que hacen, todos eh. Pero ahí están las consecuencias. Cuando uno no salta, después hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes me parece que es una locura. Hay que charlar las cosas como hay que charlar".