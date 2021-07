La frase de Marcelo Gallardo sobre la selección que sacude al fútbol argentino

Cada vez que Marcelo Gallardo habla, deja varios títulos dando vueltas y aporta frases sin cassette. El Muñeco, de pretemporada con River en Estados Unidos, fue consultado sobre la Selección Argentina y sus dichos generaron un importante revuelo. Confesó que desde AFA nunca se comunicaron con él, dejando en evidencia a Chiqui Tapia.

"Escuché que dijeron que me ofrecieron o la rechacé. Imagino que no coincidíamos con los tiempos, pero no hubo un contacto", dijo en referencia al presidente del organismo, quien en enero de 2019 señaló que el entrenador de River manifestó "públicamente que no era su tiempo" para la Selección que ahora dirige Lionel Scaloni.

Acto seguido, lanzó una declaración que sacudió al fútbol argentino: "Me encantaría ser el entrenador de la selección en un futuro. Es un deseo de todo entrenador. No miro la edad, pero tienen que coincidir ambas partes. Es difícil separarse de la adrenalina del día a día pero cuando hay otra cosa de la envergadura de la Selección. Es agradable y seduce a cualquier entrenador".

"Lo que más me seduce en el futuro son cuando llegan los mundiales o la Copa América y toda tu cabeza está ahí, con el deseo de levantar una copa del mundo; es lo que todo entrenador sueña. El Mundial es la competencia donde uno desea estar y el enfoque está ahí. A veces me despierta deseo y curiosidad. Sé que algún momento lo tendré porque tengo 45 años", agregó.

Y cerró: "Se va a dar cuando se tenga que dar. Cuando te van a buscar y te quieren. Por más que sea la Selección, tiene que haber un plan, un proyecto, gente preparada. Es la Selección, sí, pero ¿a qué precio? El que te venga a buscar para dirigir debe decir adónde vamos. Si no veo ideas, proyecto o adonde ir, ‘muchachos, vengan a buscarme cuando realmente sepan’ y no para tapar un pozo o agujero".